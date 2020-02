De gewonde 35-jarige man die zondagavond een horecagelegenheid aan de Rozengracht in Amsterdam binnenliep, is vermoedelijk gestoken in een nabijgelegen woning, zo meldt de politie maandag. De politie is nog op zoek naar verdachte.

De man, die niet goed Nederlands of Engels kan spreken, liep rond 19.15 uur de eetgelegenheid binnen. Hoe en waar het slachtoffer gewond is geraakt, is vooralsnog onduidelijk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek in de woning.

Mensen die meer over het incident weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie.