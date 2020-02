Merel Huizinga is met een overtuigende meerderheid verkozen tot Amsterdammer van het jaar 2019. De prijs werd uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Huizinga treedt als zangeres op in ouderencentra, richtte een koor op met nieuwkomers en expats en probeert op deze manier mensen die niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen, met elkaar te verbinden.

Huizinga ontving de prijs uit handen van burgemeester Femke Halsema. De zangeres wil met het geld haar Stichting Philomela professionaliseren, waarmee ze ouderen, kinderen, nieuwkomers en expats elkaar via muziek wil laten vinden.

Tweede werd Alies Fernhout, die al jaren strijdt voor behoud van de Lutkemeerpolder, een natuurgebied met akker in Nieuw-West dat al jaren wordt bedreigd door plannen om er een industriegebied van te maken.

Marina Broeva werd derde. Zij richtte de Stichting Braive op, waarmee zij jongeren wil ondersteunen die in psychische moeilijkheden raken.

Directeur verzetsmuseum krijgt Eberhartje

De erespeld Het Eberhartje - in het leven geroepen als herinnering aan de in 2017 overleden burgemeester Eberhard van der Laan - was voor de directeur van het verzetsmuseum Liesbeth van der Horst.

De achtjarige Gene won de prijs Amsterdammertje van het Jaar in de leeftijdscategorie van acht tot veertien jaar. "Al sinds zijn vierde maakt dit blije ei steevast een praatje (en dansje) met de oudere buurvrouw, luistert hij naar de verhalen van de buurman en komt hij op voor buurtbewoners die het wat minder hebben", schrijft de organisatie.

Floris won in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. Hij zet zich onder andere al jaren in als vrijwilliger voor alleenstaande ouders in Amsterdam en organiseert "armoede-time-outs" voor kinderen die veel hebben meegemaakt en het thuis moeilijk hebben.