Weekend in Amsterdam: Vondel Disco en ouderwets plaatjes kopen

Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Feest met of zonder valentijnsdate bij de Vondel Disco in De Tropen of ga ouderwets plaatjes kopen bij de Good Music Vinyl Market in het Volkshotel. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.