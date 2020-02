Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Slotervaart, zegt dat er de komende jaren een aantal nieuwe moskeeën in grote steden bij komen dankzij geld uit het buitenland.

Die uitspraak deed Elforkani donderdag in het radioprogramma Dit is de Dag, waar werd gediscussieerd over de buitenlandse financiering en inmenging in moskeeën. Elforkani heeft geen bezwaar tegen geld uit het buitenland.

"Het klopt dat de Blauwe Moskee ook betaald is met buitenlands geld, maar wij zijn trots op onze moskee", vertelde hij. "Het is een succesvolle formule."

Er zijn volgens hem vergevorderde plannen voor een nieuw islamitisch centrum in een grote Nederlandse stad, die ook betaald is vanuit het buitenland. "De komende tien jaar willen we in bijna elke grote Nederlandse stad zo'n prachtige mooie moskee als de Blauwe Moskee neerzetten, met geld uit het buitenland. Omdat we vinden dat dit concept een van de mooie concepten is die ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse moslims in Nederland gewoon hun Nederlandse islam kunnen beleven."

Voormalig PvdA-Kamerlid Keklik Yücel, die ook te gast was in het programma, vindt dat alarmerend. "De vrijheid van godsdienst is mij dierbaar, maar financiering uit onvrije landen gaat vaak gepaard met dwang. Imams worden door de landen inhoudelijk gestuurd. Het creëert een mix van superioriteitsdenken en vijandsbeelden."

Elforkani gaf aan dat het om financiering uit verschillende landen gaat. "Maar we zullen vaak focussen op Koeweit, want in dat land hebben we nauwe contacten. Dus wat dat betreft gaan we er gewoon mee verder."