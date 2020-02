Rijkswaterstaat organiseert in samenwerking met aannemerscombinatie IXAS op 11 maart een speciale dag voor mensen met tunnelangst in de Gaasperdammertunnel in Amsterdam.

Het programma begint om 10.00 uur. In samenwerking met psychologen en rijcoaches worden de deelnemers voorgelicht over de kenmerken van tunnelangst, zoals angst voor onverwachte situaties en claustrofobie.

Een onderdeel van het programma is dat de mensen onder begeleiding de tunnel ingaan om later zelf in de tunnel te kunnen rijden. Daarbij krijgen ze tips en aanwijzingen om hun angst te beheersen.

Het programma eindigt rond 15.30 uur.