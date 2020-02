De Linnaeusschool in het Amsterdamse stadsdeel Oost moet eind dit schooljaar sluiten door het leerlingentekort, bevestigt het bestuur van stichting Samen tussen Amstel en IJ (StaIJ), waar de school onder valt, dinsdag na berichtgeving door Het Parool. Het is al de vierde Amsterdamse basisschool in korte tijd die dicht moet door een tekort aan ofwel leerlingen of leraren.

Volgens de krant wordt een combinatie van te weinig leerlingen en het nijpende lerarentekort de school aan de Derde Oosterparkstraat fataal. Op de school zitten momenteel nog maar 76 leerlingen. Het bestuur van de school heeft aangegeven de onderwijskwaliteit niet nog een schooljaar te kunnen garanderen.

De ouders van de betreffende leerlingen zijn maandagavond op de hoogte gebracht van de sluiting. De komende weken kunnen ze zich aanmelden op een alternatieve school naar keuze, waarna ze op uiterlijk 10 april moeten horen of de school plek heeft.

Kinderen uit groep 7 kunnen volgens Het Parool in principe als klas bij elkaar blijven. Zij zouden dan op basisschool De Kraal hun laatste jaar doorbrengen.

In juni vorig jaar moest ook basisschool De Waaier in Oost dicht vanwege een leerlingentekort. Drie maanden later sloot de 16de Montessori in Zuidoost door een gebrek aan leraren en begin deze maand moest De Avonturijn aan de Rustenburgerstraat in Zuid dicht vanwege een leerlingentekort.