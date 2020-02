Bij een poging tot inbraak op een horlogewinkel aan het Singel in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 4.15 uur een explosief gebruikt. De verdachten kwamen niet binnen en zijn gevlucht, vermoedelijk op een driewielige scooter.

De daders hebben het explosief daadwerkelijk af laten gaan, meldt een woordvoerder. Bij de politie kwamen vervolgens meerdere meldingen binnen van omwonenden die een knal hadden gehoord. Er is geen buit gemaakt, maar de schade is behoorlijk. De winkelruit en de kozijnen zijn kapot. Ook de ramen van boven- en naastliggende panden zijn gesneuveld.

De verdachten hebben het explosief onder een raam bevestigd en af laten gaan. De ruit ging kapot, maar daarachter zat nog een rolluik waardoor het de daders niet lukten om naar binnen te gaan. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwamen ter plaatse.

Volgens een politiewoordvoerder droegen de daders helmen met rode duivelsoortjes. De politie zoekt nog naar getuigen van de inbraak. In een Burgernet-oproep werd gevraagd om uit te kijken naar drie of vier in het donker geklede mannen van ongeveer 25 jaar oud.