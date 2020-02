Onderweg Gevallen topman Ghosn eist in Amsterdam vrijgeven van ontslagdossier De advocaten van gevallen topman Carlos Ghosn pleitten maandag in Amsterdam voor het vrijgeven van interne documenten van automakers Nissan en Mitsubishi, waarin details staan over de redenen van zijn ontslag. Dit is de eerste hoorzitting in de zaak die de voormalig voorzitter heeft aangespannen tegen de automerken.