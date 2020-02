Door de storm Ciara zijn zondag en maandag 83 bomen omgewaaid, meldde een woordvoerder van de gemeente maandagavond.

De gemeente verwacht nog een aantal weken bezig te zijn met het opruimen van de bomen.

Mogelijk loopt het aantal omgevallen bomen de komende dagen nog op door aanhoudende wind.

Storm Ciara, de zwaarste storm in Nederland in een half jaar tijd, beleefde zondag het hoogtepunt. Plaatselijk waren er windstoten tot 120 kilometer per uur. De storm veroorzaakte vooral overlast op het spoor en in het verkeer in het hele land.