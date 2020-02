De politie waarschuwt dinsdag in gesprek met NU.nl voor een online "heksenjacht" op de twee jongens die afgelopen weekend een oudere man van zijn fiets zouden hebben geduwd in Amsterdam. De jongens filmden het incident en verspreidden de beelden via sociale media.

Op het filmpje is te zien dat een duo, dat op een scooter zat, in het voorbijgaan een oudere man van zijn fiets duwt op de IJdoornlaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Een van de verdachten meldde zich vrijwillig bij de politie en is aangehouden. De tweede verdachte heeft zich nog niet gemeld, maar is wel in beeld bij de politie.

Hoewel de politiewoordvoerder benadrukt blij te zijn met de betrokkenheid van mensen bij het voorval, waarschuwt hij hen om zelf geen strafbare feiten te plegen door online bepaalde verwensingen te uiten richting de verdachten. Bovendien kunnen bepaalde online uitingen ervoor zorgen dat de verdachten een lagere straf krijgen, omdat een rechter dan mogelijk vindt dat ze al door de samenleving zijn veroordeeld, aldus de woordvoerder.