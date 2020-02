Een auto is maandagochtend rond 11.00 uur in botsing gekomen met een betonblok op A2. Het blok lag ter hoogte van knooppunt Amstel. De twee inzittenden raakten niet gewond.

De auto had door het ongeluk een doorgescheurde velg. De linkerrijstrook was korte tijd afgesloten. Hoe het betonblok precies op de weg beland is, is nog onduidelijk.

Rijkswaterstaat laat weten dat enkele meldingen te hebben ontvangen van bouwpuin op de weg.