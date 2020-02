De brandweer is in de nacht van zondag op maandag uitgerukt naar de Flamingostraat in Amsterdam-Noord vanwege een woningbrand. Eén bewoner heeft daarbij brandwonden opgelopen.

De melding van de brand kwam rond 00.40 uur binnen. Het vuur werd vervolgens in minder dan een uur geblust. De bovenverdieping is volledig uitgebrand. Ook is er in de etage eronder zware rook- en waterschade zichtbaar.

Toen de brand ontstond, was de bewoner van de bovenste etage nog binnen. Dankzij oplettende buren kwam de brandweer snel ter plaatse, maar de bewoner had toen al letsel opgelopen. Het slachtoffer moest daarom naar het ziekenhuis worden gebracht, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

De bewoners moesten de nacht op een andere plek doorbrengen. Ze werden opgevangen door Stichting Salvage.

Inmiddels zijn de omliggende panden weer toegankelijk en kunnen de bewoners terugkeren. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk.