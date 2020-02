Amsterdam

Ook de Linnaeusschool in Oost moet sluiten door het leerlingentekort

De Linnaeusschool in het Amsterdamse stadsdeel Oost moet eind dit schooljaar sluiten door het leerlingentekort, bevestigt het bestuur van stichting Samen tussen Amstel en IJ (StaIJ), waar de school onder valt, dinsdag na berichtgeving door Het Parool. Het is al de vierde Amsterdamse basisschool in korte tijd die dicht moet door een tekort aan ofwel leerlingen of leraren.