Het volksinitiatief Mokum Reclaimed heeft genoeg handtekeningen ingezameld om een debat over striktere regels voor Amsterdamse festivals op de raadsagenda van 12 februari te krijgen. De groep wil de overlast die dit soort evenementen geven, tegengaan.

Mokum Reclaimed wil dat de grote festivals ergens anders hun heil zoeken dan in de binnenstad, verklaart Denise Eikelenboom van Mokum Reclaimed. "Dan heb ik het over Mystic Garden, Milkshake en Digital, dat soort evenementen. Ik zeg niet dat ze er niet mogen zijn, maar wel dat ze hun eigen terrein ervoor moeten creëren."

In het festivalbeleid van 2018 werden zogenoemde 'locatieprofielen' opgesteld, waarin per locatie de maximale grootte en de toegestane 'geluidsdagen' werd vastgelegd. Toch werden deze niet vastgelegd in de algemeen plaatselijke verordening (APV), waardoor het festivalbeleid onder de bevoegdheid van de burgemeester valt. "Dat betekent dat de burgemeester ervan kan afwijken, en dat is vaak gebeurd. De profielen moeten worden vastgelegd in de APV", aldus Eikelenboom

Dit is niet de eerste keer dat Mokum Reclaimed strijdt tegen festivaloverlast. In 2018 startten zij een crowdfundingactie, waarmee alle parken en pleinen een jaar konden worden afgehuurd. Er werd genoeg geld ingezameld, maar geen vergunning verstrekt door de gemeente. Ook in hoger beroep oordeelde een rechter dat de vergunning niet uitgegeven kon worden.