De Theemsweg in Westpoort is vrijdagavond uit voorzorg gedeeltelijk afgezet vanwege een beschadigde gasbuis in een bedrijfspand. De schade bleek uiteindelijk mee te vallen.

Rond 17.00 uur werd een hogedrukgasleiding geraakt en om 22.00 uur werd de situatie opgeschaald naar GRIP 1. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse en het gebied werd ruim afgezet.

De brandweer deed onderzoek door het wegdek open te breken en het asfalt weg te halen. De leiding is gecontroleerd en er is weinig schade aangetroffen. Er is volgens de brandweer geen gas vrijgekomen. Het alarm werd uitgeroepen omdat er op dat moment nog veel onduidelijkheid was over de schade aan de leiding.

De Theemsweg was de hele nacht afgesloten voor verkeer. Ook werden meerdere bedrijfspanden uit voorzorg ontruimd en gecontroleerd.