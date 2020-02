Na herhaaldelijke vragen van bewoners gaat Waternet toch watertappunten in het Amsterdamse stadsdeel Noord testen op zware metalen, zoals lood.

Welke tappunten in het stadsdeel precies worden getest is nog onbekend. Waternet benadrukt dat er geen directe aanleiding voor het testen van de tappunten is, afgezien van de onrust onder de bewoners.

De tappunten zijn rechtstreeks aangesloten op de hoofdleiding van Waternet. Omdat zij geen gebruik meer maken van loden leidingen is het risico op zware metalen in het water nihil.

Toch zijn de inwoners bang dat ook bij de tappunten sprake is van loden leidingen.

Waternet laat weten dat zij jaarlijks een aantal willekeurige tappunten meenemen in hun reguliere bemonstering. Bij eerdere metingen van die punten is niets aangetroffen in het water.

De uitslag wordt over ongeveer twee weken verwacht.