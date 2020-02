De politie heeft maandag drie verdachten van oplichting aangehouden op de Evertsweertstraat in Amsterdam, nadat agenten een groot aantal doorgeknipte bankpassen en betaalkaarten van diverse winkels en webshops hadden aantroffen in hun auto, meldt de politie vrijdag.

Rond 14.30 uur controleerden agenten de auto van de verdachten, nadat uit het politiesysteem was gebleken dat de eigenaar van de auto niet in bezit was van een rijbewijs. Op de Evertsweertstraat hielden de agenten de inzittenden staande. Uit de controle bleek dat de bestuurder inderdaad geen geldig rijbewijs had.

Ook had een van de inzittenden nog een signalering bij de politie openstaan. Agenten vonden daarnaast een groot aantal doorgeknipte bankpassen en betaalkaarten in de auto.

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat de aangetroffen bankpassen in diverse oplichtingszaken zijn gebruikt. Het gaat om meerdere vormen van oplichting, zoals fraude via WhatsApp, phishing en babbeltrucs.

De verdachten zijn tussen de 18 en 21 jaar en zijn afkomstig uit Rotterdam, Zaandam en Amsterdam. Een van de verdachten is kort na zijn aanhouding weer vrijgelaten, de andere twee later deze week. De drie mannen blijven echter verdachten in de zaak.