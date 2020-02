Ramkrakers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag met een auto ingereden op een vestiging van tweedehandswinkel Used Products aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West.

De deuren van de zaak raakten door de botsing ontzet. De twee overvallers zijn in ieder geval binnen in de winkel geweest want enkele vitrinekasten zijn kapot geslagen, zo meldt een getuige. Of zij ook iets gestolen hebben is onduidelijk.

De overvallers zijn vervolgens per scooter gevlucht, maar ze hebben hun voertuigen achter moeten laten. Op foto's is te zien hoe de scooter uitvoerig onderzocht wordt door de recherche.

Het is niet de eerste keer dat de betreffende winkel getroffen wordt door inbrekers. In 2016 en 2017 werden er meerdere overvallen en ramkraken op de vestiging gepleegd.