Advocaat: Geen bewijs aanwezigheid Adil A. schietpartij Staatsliedenbuurt

Advocaat Bénédicte Ficq heeft donderdag bepleit dat er geen direct bewijs is dat haar cliënt Adil A. in de Audi zat van waaruit topcrimineel Benaouf A. op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt onder vuur is genomen.