Advocaat Bénédicte Ficq heeft donderdag bepleit dat er geen direct bewijs is dat haar cliënt Adil A. in de Audi zat van waaruit topcrimineel Benaouf A. op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt onder vuur is genomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep wederom levenslang geëist tegen Adil A. omdat hij volgens justitie wel degelijk betrokken zou zijn geweest bij het vuurwapengeweld waarbij twee mannen om het leven kwamen.

Het belangrijkste bewijs tegen de man is onder meer gebaseerd op de verklaring van doelwit Benaouf A. die, ondanks hem niet te hebben gezien, zeker weet dat Adil A. in de Audi zat op basis van een betrouwbare bron wiens naam hij niet wil noemen.

Daarnaast is er een bivakmuts gevonden met daarin het DNA van Adil A. en een glassplinter die terug te herleiden is naar de voorruit van de Audi. Op de plek waar de wapens gevonden die zijn gebruikt bij de schietpartij in Amsterdam is ook een pistool gevonden met sporen van Adil A. De wapens zouden tegelijkertijd zijn gedumpt en daarmee volgens het OM aan elkaar te linken zijn.

Geen sporen van verdachte in Audi

Ficq bracht naar voren de bivakmuts veel meer glasresten van de Audi zou moeten bevatten als dit kledingstuk daadwerkelijk gebruikt zou zijn tijdens de schietpartij op 29 december De muts is daarnaast een maand na het incident gevonden en dus is niet vast te stellen wanneer de glassplinter op de muts terecht is gekomen.

De advocaat wijst erop dat er van Adil A. geen sporen zijn aangetroffen in de Audi zelf.

Verklaring Benaouf A. zou onbetrouwbaar zijn

De verklaring van Benaouf A. moet volgens de raadsvrouw ter zijde worden geschoven omdat deze ongeloofwaardig zou zijn omdat hij aantoonbaar leugenachtig heeft verklaard.

Zo zou Benaouf A. volgens een verklaring direct zijn weggerend toen hij de Audi aan zag komen rijden en geen tijd hebben gehad het aantal inzittenden te zien, laat staan te herkennen.

Ficq wijst ook op de verklaring van Rachid El M. die tot het zogenoemde kamp van Benaouf A. wordt gerekend. De man heeft verklaard dat Benaouf A. heeft gelogen dat hij de inzittenden heeft gezien en de naam van Adil A. heeft genoemd om hem zogezegd "uit te schakelen".

Op basis hiervan kan het hof in de ogen van Ficq geen levenslange straf opleggen zoals dat eerder door de rechtbank wel gebeurde. De uitspraak wordt op 20 maart verwacht.