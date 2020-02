Tijs van Lieshout, brandweercommandant sinds 1 oktober vorig jaar, heeft sinds zijn aantreden meerdere bedreigingen op zijn thuisadres ontvangen, zo meldt hij in een interview met nieuwspartner AT5.

Van Lieshout begon vier maanden geleden met zijn nieuwe functie. Hij is de opvolger van Leen Schaap. In 2016 werd Schaap aangesteld bij de Amsterdamse brandweer. Hij kwam over van de politie en kreeg van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan de opdracht om te zorgen voor een cultuurverandering binnen het korps. Er zou sprake zijn van "een wittemannenbolwerk" waar racisme, seksisme en discriminatie veelvuldig voorkwamen.

Het verzet tegen Schaap en de verandering was groot onder de uitrukdienst. Het resulteerde uiteindelijk in een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de commandant en de brandweerlieden. Eind mei vorig jaar kondigde burgemeester Halsema aan dat het tijd was voor een nieuwe brandweercommandant: Leen Schaap moest vertrekken.

Van Lieshout meldt dat hij na drie weken na zijn aantreden al de eerste bedreiging had ontvangen. En sindsdien heeft hij er meerdere ontvangen. Hoewel zijn voorganger hem voor eventuele bedreigingen gewaarschuwd had, was Van Lieshout toch verrast. "Ik wil graag weten van wie het komt: van binnen of buiten het korps. De politie doet onderzoek en hebben al resultaten begrijp ik", aldus Van Lieshout.

Inmiddels heeft Van Lieshout al successen geboekt. Het georganiseerde verzet binnen de Amsterdamse brandweer, die zich tijdens de periode van Leen Schaap liet horen als groep anoniemen, hebben zich kenbaar gemaakt bij de nieuwe commandant. Ook is de ondernemingsraad inmiddels vernieuwd.

Sinds vorig jaar zit het kantoorpersoneel van de Amsterdamse brandweer bij Kazerne Willem aan de Ringdijk in Oost. De korpsleiding hoopt hiermee onder andere de verbinding met de uitrukdienst te verbeteren. Dat is hard nodig, want het bewind van de vorige commandant heeft er hard ingehakt, zo stelt Van Lieshout.