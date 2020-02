Economie Steeds meer woningen in Amsterdam worden opgekocht om te verhuren Steeds meer woningen in Amsterdam worden opgekocht om te verhuren. Hoewel het aantal woningen in de stad de laatste twee jaar met dertienduizend toenam, steeg het aantal particuliere huurwoningen met twintigduizend. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 2019.