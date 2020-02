De bemanningsleden van een schip uit China zitten al dagen vast op hun schip in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Ze kunnen niet terug naar hun land, omdat de bemanning die hen moet aflossen vanwege het coronavirus China niet uit mag. De bemanningsleden hebben tien maanden op zee gezeten en hadden China dus al verlaten voordat het virus uitbrak.

Het schip mag niet onbemand blijven en daarom zit de bemanning nu al dagen vast op het vaartuig. De havendominee ging al aan boord om de mannen een hart onder riem te steken. De dominee fietst zelf al zeker twintig jaar langs aangemeerde schepen en stuitte vorige week op het Chinese schip.

Het lot van de bemanning is nog onzeker. Waarschijnlijk moeten ze nu eerst naar Rusland en moeten ze dus nog veel meer tijd op zee doorbrengen. "Ze gaan nu ook nog over het wettelijk maximum heen. De vakbond is dat nu ook aan het uitzoeken", vertelt de dominee.

De dominee heeft de bemanningsleden ondertussen opgevrolijkt met simkaarten, zodat ze hun familieleden kunnen bereiken. Ook hebben ze een biertje aangeboden gekregen.