Basisschool De Avonturijn aan de Rustenburgerstraat in Amsterdam-Zuid sluit per 1 augustus de deuren vanwege een tekort aan leerlingen. Scholenkoepel Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs (ASKO) heeft ouders van leerlingen op de school dinsdagavond ingelicht.

Een ouder die bij de informatieavond aanwezig was, is teleurgesteld. "Het is een goede school met goede leraren, maar er zijn te weinig aanmeldingen. Ik dacht dat er tweehonderd leerlingen op de school zaten, maar het zijn er maar 63."

Het schoolbestuur van ASKO noemt het een "moeilijk besluit", maar zegt dat de sluiting in het belang is van de leerlingen. "Ondanks de kwaliteiten van het team van basisschool De Avonturijn en de goede onderwijsresultaten, was er nagenoeg geen instroom van nieuwe leerlingen meer en werd de school te klein. Dat is het gevolg van demografische ontwikkelingen in de buurt."

Leerlingen kunnen over naar nabijgelegen basisschool

Alle leerlingen kunnen vanaf het nieuwe schooljaar over naar nabijgelegen basisschool De Springstok. ASKO zegt blij te zijn dat alle leerlingen de kans krijgen om gezamenlijk over te gaan naar een andere school. "Dat is niet gebruikelijk bij het sluiten van een school. Het is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen OOadA (scholenkoepel De Springstok), de ASKO en de gemeente Amsterdam."

Leerlingen die niet over willen naar De Springstok worden geholpen bij het vinden van een andere school. Ook een deel van de leraren van De Avonturijn gaat over naar De Springstok. Laatstgenoemde school verwacht dat het met meer leerlingen en een groter lerarenteam "nog beter" onderwijs kan geven.

De Avonturijn is niet de eerste school die dicht moet door een tekort aan leerlingen. Vorig jaar sloot basisschool Olympus op IJburg de deuren door een leerlingentekort.