De Delflandlaan is afgesloten voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Het nieuwe West Beat-gebouw wordt aangesloten op de nutsvoorzieningen.

De straat moet hiervoor open en dat komt goed uit want de Delflandlaan is aan het einde van zijn levensduur en krijgt nu direct ook een opfrisbeurt, aldus omgevingsmanager Mieke Berkhout.



De ondergrondse werkzaamheden aan het riool zijn inmiddels klaar en op dit moment wordt de fundering voor de nieuwe asfaltweg aangebracht. "We gaan hier ook nieuwe voet- en fietspaden aanleggen", vertelt Berkhout. De bouwvakkers zijn enthousiast: "Het is leuk werk met een gezellig ploegje. Echt grandioos."

Genieten van de graafmachines

Voorbijgangers reageren gemengd op de werkzaamheden. Een kleine jongen die voor bij zijn moeder op de fiets zit is zichtbaar aan het genieten van de rondrijdende graafmachines. "We vinden het heel leuk om te zien. Het is voor hem elke ochtend een feest om te zien wat er allemaal gebeurt", aldus zijn moeder. Een andere voorbijganger vindt het wel erg veel lawaai maar weet dat te relativeren: "Het zal uiteindelijk wel voor een goed doel zijn".

Onderdeel van de werkzaamheden is het aansluiten van het nieuwe West Beat-gebouw op de nutsvoorzieningen. Het gebouw, op de hoek van de Lelylaan en de Delflandlaan, wordt deze zomer opgeleverd en moet een multifunctionele functie krijgen.



Zo worden er 150 woningen gebouwd. En op de begane grond komen horeca, een cultureel podium en winkels. Een bewoner uit de buurt is blij met de komst van dit gebouw: "Het is vernieuwing voor de buurt. Goed dat er meer woningen en winkels komen."

De Delflandlaan is tot oktober dit jaar afgesloten voor autoverkeer tussen de Schipluidenlaan en de afrit van de Cornelis Lelylaan. "Auto's die vanaf de A10 en vanuit de stad komen, moeten doorrijden tot de volgende afslag van de Cornelis Lelylaan", legt Berkhout uit. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werk.