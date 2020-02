Het aantal dak- en thuislozen neemt toe, zo ook het aantal dakloze tienermoeders en kinderen: van 50 gezinnen in 2015 naar 262 gezinnen vorig jaar.

Dakloze jonge moeders worden opgevangen en begeleid door stichting Timon. Tot de moeders op zichzelf kunnen wonen, kunnen zij met hun kinderen terecht in tienermoederhuizen. Daar wonen zij dan samen met vrijwilligers en hulpverleners.

In totaal zitten er nu ongeveer 357 kinderen in een opvang. Stichting Timon heeft echter te weinig huizen om tienermoeders op te vangen, waardoor veel dakloze jonge moeders met hun kinderen eerst in de noodopvang belanden.

In september vorig jaar trok de Kinderombudsman al aan de bel over het grote aantal dakloze kinderen in de noodopvang. Momenteel verblijven 54 tienermoedergezinnen in noodopvanglocaties in en om Amsterdam. De gemeente Amsterdam regelt deze noodlocaties bestaande uit hotels en vakantieparken waar vaak meerdere gezinnen een kamer moeten delen.

Op dit moment zijn er nog veel jonge moeders en kinderen die zonder begeleiding in noodopvanglocaties wachten tot ze kunnen doorstromen naar begeleid wonen. Stichting Timon probeert de beschikbare tienermoederhuizen uit te bouwen, om deze moeders op te vangen. Eind dit jaar moet er een heel nieuw huis bijkomen.