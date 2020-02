Een overleden persoon is dinsdag rond 21.00 uur aangetroffen op de Hornweg in het Westelijk Havengebied. De politie doet onderzoek naar het stoffelijk overschot.

Een lid van de Koninklijke Marechaussee vond het lichaam.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk hoelang het lichaam op de Hornweg heeft gelegen. "We onderzoeken hoe deze persoon om het leven is gekomen", aldus een politiewoordvoerder.