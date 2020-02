De Hoge Raad heeft dinsdag bepaald dat de veroordeling van Jason L., ook wel bekend als rapper JayJay, voor de moord bij de Amsterdamse flat Kikkenstein in mei 2016 blijft staan. Het cassatieberoep is verworpen.

Abderrahim Belhadj (30) werd in 2016 van dichtbij doodgeschoten in de portiek van de flat Kikkenstein in Zuidoost. In november 2017 werd L. veroordeeld tot veertien jaar cel met aftrek van voorarrest, voor het medeplegen van de moord.

L. en het slachtoffer kwamen elkaar op 9 mei 2016 tegen op het vipdek in Club Air in Amsterdam. Nadat de twee uit elkaar gingen, begon een langdurig WhatsApp-gesprek, tot Belhadj vroeg in de ochtend werd doodgeschoten.

L. deed alsof hij met drie vrouwen was en nodigde het slachtoffer uit om naar Kikkenstein te komen. Daar werd Belhadj geliquideerd door een nog onbekende schutter.

De verdachte was inmiddels gevlucht naar Rotterdam.