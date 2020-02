De werkzaamheden in de werkplaats van het GVB in Diemen en aan de Havenstraat zijn volledig hervat. Sinds eind augustus werden enkele werkzaamheden opgeschort, omdat de kankerverwekkende stof chroom-6 was vrijgekomen.

Uit onafhankelijke metingen blijkt dat er geen chroom-6 meer kan vrijkomen op beide locaties.

De afgelopen maanden is de werkplaats grondig verbouwd, zegt Inge Dammers, manager groot onderhoud bij het GVB. Zo is er een extra afzuiging met speciale filters geplaatst waardoor de luchtstroom beter is geregeld. Ook zijn gereedschappen aangepast.

Sinds maart 2018 wordt in de GVB-werkplaatsen in Diemen en aan de Havenstraat gewerkt aan het opknappen van oude 11G- en 12G-trams. In augustus werd bekend dat er in de verf op delen van de trams chroom-6 zit. Daarna zijn werkzaamheden als lassen, schuren en slijpen stilgelegd.

Aan Havenstraat kwam chroom-6 niet vrij

Later bleek dat die chroom-6 in Diemen daadwerkelijk ook is vrijgekomen. Aan de Havenstraat is de giftige stof niet vrijgekomen, mede doordat daar minder grote werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aanvankelijk hoopte het GVB dat medewerkers de extra beschermende kleding die ze altijd droegen, door de aanpassingen niet meer nodig hadden. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, moet de kleding toch gedragen worden.

Volgens Dammers is de achterstand aan het onderhoud van de trams beperkt gebleven.