De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema komt binnenkort met een reeks maatregelen tegen seksuele intimidatie en geweld tegen meisjes en jonge vrouwen, maakt de gemeente dinsdag bekend. Volgens Halsema zijn er signalen dat deze doelgroep steeds vaker te maken heeft met seksuele intimidatie.

Een van de maatregelen is de inzet van de campagne genaamd Jij staat niet alleen. Daarbij staan bekende Amsterdamse vrouwen, zoals influencers, journalisten en kunstenaars, jonge meisjes bij die in de problemen zijn geraakt. Volgens de burgemeester moeten de vrouwen als positief rolmodel fungeren en als vriendin.

Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om ondernemingen, zoals hotels, een meldplicht op te leggen als ze misstanden in hun panden vermoeden. Als een misstand vervolgens wordt bewezen en de onderneming nam geen maatregelen, kan dat gevolgen hebben voor de exploitatie. Eenzelfde regel geldt al voor exploitaties in de prostitutiebranche.

Naast de campagne en het onderzoek naar een meldplicht gaat de gemeente zich hard maken voor voldoende woonruimte en opvang voor kwetsbare meisjes.

Ook gaat Amsterdam onderzoeken waar het probleem zich vooral afspeelt, in hoeverre scholen signalen ontvangen, hoe online seksueel geweld kan worden bestreden en of er een gebiedsverbod kan worden ingesteld voor personen die op straat "seksueel opdringerig" zijn.

'Aanpak seksuele intimidatie is prioriteit'

Volgens de burgemeester zijn de maatregelen hard nodig en is de aanpak van seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen nu prioriteit. In Amsterdam heeft 51 procent van alle vrouwen ooit in hun leven te maken gehad met straatintimidatie. In de leeftijd van 15 tot 34 jaar is dit zelfs 81 procent.

"Amsterdam is een vrije stad, houden we onszelf graag voor", schrijft Halsema. "Een plek waar een ieder een individu is: los van kleur, gender of seksuele voorkeur. Een enclave waar ruimte is om te leven zoals een ieder wil en acceptatie van de ander hand in hand gaan. Maar de werkelijkheid ziet er voor meer dan de helft van haar inwoners geregeld anders uit."

Het is voor het eerst dat de gemeente met een uitgebreid actieplan komt om vrouwen te beschermen. Eerder werd wel een verbod op straatintimidatie opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Maar het Gerechtshof heeft geoordeeld dat dat verbod in strijd is met de wet. Mogelijk wordt de wet daarom aangepast.