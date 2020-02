Economie Een woning verhuren via Airbnb in Amsterdam, mag dat nog? Even een weekendje wat extra geld verdienen door je gehele huis te verhuren via Airbnb. Door een uitspraak van de de Raad van State (RvS) mag dat sinds deze week niet meer zonder vergunning in Amsterdam. Wat betekent dit nou precies? Zes vragen over de nieuwe verhuursituatie in de hoofdstad.