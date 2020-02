Amsterdam

Man met 26 telefoons in wielrenbroek alleen veroordeeld voor heling

De 34-jarige man die vorige week dinsdag werd opgepakt nadat hij in de AFAS Live in Amsterdam werd betrapt met 26 gestolen telefoons in zijn wielrenbroek, is niet veroordeeld voor diefstal. Wel is hij veroordeeld voor heling en krijgt hij acht maanden celstraf.