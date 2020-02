De noordelijke ingang van de Coentunnel in Amsterdam was in 2019 het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland, zo bleek vrijdag uit onderzoek van Stichting Incident Management Nederland.

De noordelijke ingang van de Coentunnel (A10) staat bovenaan in de ranglijst met ongelukken en is daarmee bestempeld als gevaarlijkste stuk snelweg. Bij de ingang van de Coentunnel gebeurden het afgelopen jaar 63 ongelukken. Maar zowel bij de ingang, als de uitgang is het vaak raak. Ook het stuk A10 net voorbij de tunnel scoort hoog in de lijst met 48 ongelukken.

Stichting Incident Management vertelt aan RTL Nieuws dat het voornamelijk eenzijdige ongelukken zijn, maar wat daar de reden van is durft de woordvoerder niet te zeggen. Een oorzaak zou kunnen zijn dat mensen de bocht niet kunnen houden, met name als het regent.