Wetenschap Bioloog Freek Vonk benoemd tot bijzonder hoogleraar VU Amsterdam Bioloog Freek Vonk is door de Vrije Universiteit in Amsterdam per 1 februari benoemd tot bijzonder hoogleraar Evolutionary Biochemistry. Hij gaat slangengif onderzoeken om te kijken of daar nieuwe medicijnen uit voort kunnen komen en gaat ook lesgeven.