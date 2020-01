Tram 26 rijdt vrijdag opnieuw niet vanwege een storing. Het betekent de zestiende verstoring op het traject tussen IJburg en Amsterdam Centraal in de afgelopen twintig dagen.

Het GVB zet pendelbussen in tussen het Centraal en IJburg. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd.

In zeven van de vijftien eerdere gevallen reed de tram niet door weersomstandigheden of een aanrijding. De andere keren ging het om een sein- of wisselstoring ter hoogte van de halte Bob Haarmslaan. Het tramverkeer lag vaak uren plat.

Volgens lijnmanager Paul Koert is tramlijn 26 moeilijk te managen. "De wissels en de aansturing van de wissels zijn gedateerd. In het paasweekend gaan we deze vervangen. Dan zullen er ook pendelbussen worden ingezet."