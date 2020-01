Burgemeester Femke Halsema vindt dat de gemeente Amsterdam geen verkeerde keuzes heeft gemaakt in de discussie over het Cornelius Haga Lyceum. Volgens haar waren de ernstige twijfels over het bestuur van de islamitische school terecht.

Dat zei ze donderdag tijdens de commissievergadering Algemene Zaken in de Stopera. Meerdere politieke partijen wilden van Halsema weten hoe ze op haar eigen handelen terugkijkt. De rechter bepaalde vorige week maandag dat er onvoldoende reden was om het bestuur van de school weg te sturen.

De uitspraak volgde op een langdurig proces rond de Amsterdamse school. Vorig voorjaar kwam de school in opspraak nadat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) "ernstige signalen" over het bestuurlijk en financieel handelen van de school had ontvangen.

Halsema benadrukte dat de waarschuwing van de AIVD dat er "antidemocratische" invloeden zouden zijn op de school later door een toezichthouder als 'terecht' is beoordeeld. "Ook de rechter heeft geoordeeld dat de waarschuwingen terecht waren."

'Niet in de positie AIVD te wantrouwen'

"U bent niet in de maling genomen, ik ben niet in de maling genomen, wij hebben juist proportioneel gereageerd op de informatie die is binnengekomen", vond Halsema. "Wij zijn als lokaal bestuur niet in positie om de AIVD te wantrouwen."

Ze zegt zich de afgelopen maanden vaak te hebben afgevraagd of er goed is gehandeld. "Maar ik zie geen handelingsalternatief. Ik zie niet op welke wijze we anders, op basis van informatie van de AIVD en de NCTV, hadden kunnen handelen."

De rechtbank oordeelde vorige week dat minister Arie Slob (Onderwijs) onterecht had geëist dat het bestuur van de school moest opstappen. Slob is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter.