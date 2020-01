De 41-jarige Cherif A. heeft woensdag ontkend de 49-jarige uitbater van pizzeria La Piccola Baracca op 23 oktober te hebben doodgeschoten op het Hugo de Grootplein in Amsterdam. Toch blijft de Amstelvener langer vastzitten, besloot de rechter tijdens de eerste inleidende zitting.

Een man opende die dag op klaarlichte dag het vuur in de pizzeria. Daarbij kwam de uitbater van de zaak om het leven en raakte een andere man, die later het boogde doelwit bleek, zwaargewond. Het motief van de schutter is nog altijd onbekend.

A. werd kort na het schietincident aangehouden. De politie reed zijn auto klem op de Admiraal de Ruijterweg en trof daarin een vuurwapen aan.

Volgens de advocaat van de verdachte is er te weinig bewijs dat A. daadwerkelijk de schutter was. Ze vroeg de rechter dan ook om de voorlopige hechtenis van haar cliënt te schorsen. De officier van justitie zei echter dat de schutter die is vastgelegd op beeld voldoet aan het signalement van A.

De rechtbank stelde de officier van justitie in het gelijk en besloot dat de verdachte langer blijft vastzitten.

Op 22 april is de volgende pro-formazitting.