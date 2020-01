Amsterdam

Acht tips na Opsporing Verzocht-uitzending over 'vergismoord' op Nyantakyi

Na de Opsporing Verzocht-uitzending dinsdagavond heeft de politie acht tips ontvangen over de vermoedelijke vergismoord op de 37-jarige Augustine Nyantakyi in 2015 in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp, meldt Politie Nederland woensdag via Twitter.