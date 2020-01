Na de Opsporing Verzocht-uitzending dinsdagavond heeft de politie acht tips ontvangen over de vermoedelijke vergismoord op de 37-jarige Augustine Nyantakyi in 2015 in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp, meldt Politie Nederland woensdag via Twitter.

De tips gingen onder meer over het type auto dat de vermoedelijke schutter zou hebben gebruikt.

De politie maakte tijdens het televisieprogramma bekend dat er 20.000 euro wordt uitgeloofd voor de tip die leidt naar de mogelijke daders van de dodelijke schietpartij. Het zou gaan om twee schutters en een mogelijke derde persoon die de vluchtauto, een donkere BMW, bestuurde.

Nyantakyi werd met zo'n tachtig kogels omgebracht voor de woning van zijn vriendin op de Wolbrantskerkweg. Het slachtoffer bewoog zich niet in het criminele milieu en werkte als bordenwasser in een restaurant in Amsterdam. Volgens de politie hebben de schutters de man mogelijk verward voor een crimineel.

De politie hoopt op meer tips in de zaak.