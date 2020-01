Door een beschadiging van de waterleiding in Betondorp in Amsterdam is het drinkwater van enkele tientallen huishoudens mogelijk vervuild geraakt. Waternet adviseert bewoners in de omgeving voor de zekerheid het water eerst drie minuten te koken.

Enkele straten rondom het Zuivelplein zijn getroffen, aldus een woordvoerder. "We weten niet of er daadwerkelijk vervuiling in het drinkwater is gekomen. Daarom geven we een kookadvies om het zekere voor het onzekere te nemen."

De bewoners hebben een brief van Waternet gekregen. Het advies om het drinkwater eerst te koken geldt tot de resultaten van de watertesten binnen zijn. Dat zal binnen enkele dagen gebeuren, geeft een woordvoerder aan.

De waterleiding is beschadigd geraakt bij grondwerkzaamheden in de buurt. Waternet geeft aan dat bewoners wel zonder zorgen kunnen douchen of de afwas kunnen doen.