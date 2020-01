De Bijenkorf in de binnenstad van Amsterdam is maandag weer vrijgegeven na een brandmelding eerder op de dag, meldt de Brandweer Amsterdam-Amstelland via Twitter.

In het pand zou brandend plastic zijn geroken en rook zijn waargenomen. Ook ging een brandalarm af, maar het was korte tijd onduidelijk of er sprake was van brand. De brandweer kwam uit voorzorg met meerdere blusvoertuigen ter plaatse.

Nadat de oorzaak van de rooklucht was achterhaald, een defecte machine in het pand, is de Bijenkorf weer vrijgegeven voor publiek.