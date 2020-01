Alexandra van Huffelen (D66) stopt als directeur van het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB en gaat samen met partijgenoot Hans Vijlbrief aan de slag als staatssecretaris van Financiën, melden politieke bronnen zondag aan de NOS. Zij volgen Menno Snel op, die eind vorig jaar vertrok vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire.

Van Huffelen (51) heeft een primeur te pakken: ze wordt de eerste vrouwelijke bewindspersoon op het ministerie van Financiën. Ze is nu Eerste Kamerlid voor D66 en was voor haar functie bij de GVB wethouder in Rotterdam.

Volgens de NOS wordt Van Huffelen verantwoordelijk voor de Douane. Ook zal zij zich buigen over de toeslagaffaire. Honderden ouders werden door de Belastingdienst ten onrechte aangemerkt als fraudeur. Zij moesten grote bedragen terugbetalen, wat in sommige gevallen tot ernstige financiële en persoonlijke problemen leidde. Van Huffelen moet uitzoeken hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van die fraudeaanpak en de gedupeerden compenseren.

Volgens de bronnen zullen Van Huffelen en Vijlbrief dinsdag door premier Mark Rutte worden ontvangen in het Torentje en worden zij woensdag beëdigd.