Een man is zaterdagavond gewond geraakt bij een schietpartij op een parkeerterrein op het Maasdrielhof in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

De schietpartij in Holendrecht gebeurde rond 19.00 uur. Het slachtoffer raakte gewond, maar kon wel op eigen kracht naar de ambulance lopen. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Over de verdachte heeft de politie weinig informatie: het betreft iemand in donkere kleding. "Dat is ook de reden dat we geen Burgenetmelding uit hebben gestuurd, omdat de informatie te summier is", aldus een politiewoordvoerder.

Op de plaats van de schietpartij wordt onderzoek gedaan. Het betreft de tweede schietpartij in de stad in één dag: zaterdagochtend werd iemand neergeschoten in Sloterdijk.