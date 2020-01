Het gemeentebestuur zet een volgende stap in het weren van storende reclame in de openbare ruimte. Waar bewegende videobeelden op reclamezuilen sinds 1 januari al niet meer zijn toegestaan, komt de gemeente nu met nieuwe regels.

Wethouder Laurens Ivens zet in op een rustiger straatbeeld. "In onze drukker wordende stad is het straatbeeld ook steeds drukker geworden door reclame. Daarom willen we nu paal en perk stellen aan reclame-uitingen."

Met de invoering van de nieuwe regels wordt onder meer steigerdoekreclame verboden. In 2019 was er de nodige kritiek op metershoge steigerdoeken voor de film 'The Irishman' op de hoeken van de Churchill-laan en de Scheldestraat. En in 2016 zagen bewoners van de Vrijheidslaan en het Victorieplein hun uitzicht verdwijnen door een immens groot reclamedoek met de beeltenis van Dafne Schippers.

Ook reclame met levende dieren is niet meer toegestaan. Anke Bakker van de Partij voor de Dieren laat weten erg blij te zijn met de nieuwe maatregel. "Een paar jaar geleden dook er ook ineens een rendier op in de straten van de Nieuwmarktbuurt als reclamestunt voor een onderbroekenmerk. Wij vinden het treurig dat dieren voor reclame worden misbruikt."

Amsterdam wil ban op reclame voor ongezond eten

De derde nieuwe regel gaat over reclame voor ongezond voedsel, gericht op kinderen. Deze vorm van reclame verdwijnt echter nog niet direct uit het straatbeeld. De gemeente zegt dat dit op langere termijn zal gebeuren, bij volgende contractperiodes.

Vanaf 1 januari 2017 is dergelijke reclame al verboden op alle metrostations in de stad.

Bewegende videobeelden al langer verboden

Sinds 1 januari is het al niet meer toegestaan om bewegende videobeelden af te spelen op reclamezuilen. Reclamebeelden moeten nu minimaal zes seconden stil staan.

Ook zijn er nog enkele grote reclameborden in de stad die onder een aparte vergunning vallen. De inzet van het college is om deze zo snel mogelijk aan te passen.