Tram 26 naar IJburg rijdt vrijdag voor de tweede dag op rij met vertraging door een sein- en wisselstoring.

De seinstoring ontstond donderdag ter hoogte van de Bob Haarmslaan. "Door de storing moet de trambestuurder daar telkens handmatig contact leggen met de verkeersleiding om groen licht te krijgen om door te rijden. Dat kost telkens een minuutje", aldus een woordvoerder van het GVB.

"Er is in de nacht van donderdag op vrijdag doorgewerkt om de storing te verhelpen, maar dat is nog niet gelukt. Het is even roeien met de riemen die we hebben", vervolgt de woordvoerder.

De vertraging is vrijdagochtend opgelopen tot zo'n twintig minuten. In de spits ontstond daardoor bij sommige haltes flinke drukte.

Wanneer de storing is verholpen weet het GVB niet.