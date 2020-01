Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 21-jarige Huruy G. die wordt verdacht van het vorig jaar op gruwelijke wijze verkrachten en mishandelen van de 68-jarige Rinia Chitanie. Zij overleed zeven weken later aan haar verwondingen.

Het slachtoffer maakte op 21 april, Eerste Paasdag, een avondwandeling in de Amsterdamse wijk Buitenveldert toen zij de verdachte tegenkwam. Het ging om een toevallig ontmoeting. De 21-jarige G., een vluchteling uit Eritrea en psychiatrisch patiënt, was op weg naar huis.

Van zijn behandelaar mocht de man maar twee blikken bier per week drinken, omdat hij er agressief van werd. Naar eigen zeggen had de verdachte die bewuste dag niet gegeten en had hij 3 liter bier gedronken. Het OM vermoedt op basis van de conclusie van deskundigen dat hij die avond in een psychose verkeerde.

Volgens getuigen werd het slachtoffer geslagen en op haar hoofd geschopt. Daarbij liep zij ernstige hersenbeschadiging op, schedelbreuken en gebroken ribben. Uit het sectierapport is gebleken dat ze is overleden aan de gevolgen van ernstig traumatisch hoofdletsel. De officier van justitie acht het naar aanleiding van lichamelijk onderzoek ook bewezen dat de vrouw is verkracht.

Op de zitting van donderdag verklaarde G. zelf dat hij "bezeten was door de duivel" en dat hij door zijn drankgebruik de controle was verloren.

"Het slachtoffer is op een gruwelijke wijze aan haar einde gekomen", aldus de officier van justitie. "Een volstrekt zinloos verlies waar de nabestaanden mee verder moeten. Ook voor de buurt heeft deze gebeurtenis een grote impact gehad en hebben bewoners zich onveilig gevoeld."

De rechter doet over twee weken uitspraak.