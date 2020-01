Amsterdam

Weekend in Amsterdam: Spectaculaire lichtshow en Flügel-feestje

Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Beleef een spectaculaire audiovisuele show in Westergas of waan jezelf terug in de tijd tijdens een Flügel-feestje bij Brouwerij De Eeuwige Jeugd. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.