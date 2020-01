Het longstayhotel dat gebouwd zou worden aan de J.P. Heijnestraat en de Borgerstraat, mag nog steeds niet gebouwd worden. De Raad van State heeft geoordeeld dat er opnieuw goed moet worden gekeken naar de vergunningsaanvraag.

In een zogenaamde tussenuitspraak in februari vorig jaar werd al geoordeeld dat er meerdere problemen met de vergunning zijn. De gemeente moest deze fouten te herstellen, maar dat is nog niet gelukt, oordeelt de Raad van State (RvS) woensdag. Het zou er op twee punten aan schorten: parkeerbeleid en verkeersveiligheid.

Het betreft een hotel met 55 kamers, winkels en een restaurant. Huurdersvereniging Oud-West maakt bezwaar tegen dit bouwplan om dezelfde redenen als de Raad van State: zorgen over parkeer- en verkeersoverlast.

Door de bouw van het hotel zijn er meer parkeerplekken nodig. De gemeente verwachtte dat dit opgevangen zou kunnen worden in de buurt, maar dit blijkt in strijd te zijn met de gemeentelijke parkeernota. "Bouw mag niet zorgen voor extra parkeerdruk", legt een woordvoerder van de Raad van State uit. "De gemeente moet in principe nieuwe parkeerplaatsen creëren en dat is nu niet gebeurd."

Daarnaast is de gemeente ervan uitgegaan dat er slechts negentien extra parkeerplekken nodig zijn. Terwijl uit de tussenuitspraak blijkt dat er minimaal negentien en maximaal 46 parkeerplekken bij moeten komen.

Ten tweede zijn er zorgen over de verkeersveiligheid. De huurdersvereniging verwacht door de komst van het hotel vooral problemen op de kruising van de J.P. Heijnestraat met de Kinkerstraat. De gemeente heeft daar wel naar gekeken, maar daarbij is de afwikkeling van verkeer op de Overtoom niet meegenomen, oordeelt de Raad van State.

De gemeente moet zich opnieuw over de aanvraag buigen voordat er kan worden begonnen met de bouw.