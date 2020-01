In een woning aan de Martini van Geffenstraat in Amsterdam Nieuw-West is woensdagochtend brand uitgebroken in de keuken.

De bewoner heeft vanaf het balkon omstanders gealarmeerd, meldt de brandweer. De bewoner is inmiddels door de brandweer van het balkon gehaald en wordt in de ambulance nagekeken in verband met rookinhalatie.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.