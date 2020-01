Van en naar Amsterdam staan dinsdagavond rond de spits lange files door een storing in de Velsertunnel op de A22 richting Beverwijk. Op de ring A10 staat rond 18.30 uur zo'n 30 kilometer file en op de A9 richting Alkmaar staat 15 kilometer file. Ook op de A5 staat het vast.

Rond 15.00 uur werd de Velsertunnel afgesloten voor verkeer. De A22 was daardoor dicht vanuit Velsen tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk. De tunnel was tot zeker 18.15 uur op slot. Het verkeer dat normaal gesproken over de A22 rijdt, week daardoor uit naar de A9 en A10, met lange files tot gevolg.

Daarbij is het in veel delen van het land erg mistig, waaronder in Alkmaar en Amsterdam. Hierdoor passen weggebruikers hun rijstijl aan, wat tijdens de spits extra vertraging kan opleveren.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om hun reis rondom Amsterdam uit te stellen als dat kan. Van de ANWB krijgen automobilisten het advies om de Wijkertunnel op de A9 te nemen.